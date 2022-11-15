Самарский завод остался без оборудования на 407 млн рублей

Самарское УФАС включило фирму в реестр недобросовестных поставщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Самаре подрядчик сорвал сроки поставки оборудования на двигателестроительный завод. Он не исполнил обязательства почти на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Завод заключил контракт с ООО «ГАЛИКА-МЕТ» в начале марта 2021 года. Подрядчик должен был поставить комплекс технологического оборудования и провести его пуско-наладку. Свои услуги он оценил в 407,6 млн рублей. Выполнить необходимые работы компания обязалась до 1 апреля 2022 года. Однако к этому сроку оборудование так и не привезли.

- В середине марта 2022 года подрядчик направил в адрес завода уведомление о форс-мажорных обстоятельствах – наложение ограничений на экспорт оборудования из стран Евросоюза. Однако никаких удостоверяющих документов не предоставил, - сообщили в ФАС.

Поскольку компания так и не выполнила поставку оборудования, завод решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Также завод обратился в антимонопольный орган с просьбой включить «ГАЛИКА-МЕТ» в реестр недобросовестных поставщиков. Обращение было удовлетворено. Компанию отправили в «черный список» на два года.

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