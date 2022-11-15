Благодаря ЭКО 469 пар стали родителями в Самарской области в 2022 году

Частота наступления беременности после процедуры в Самарской области составляет 44,9%
Фото: правительство Самарской области
В Самарской области с начала этого года 469 пар стали родителями благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и господдержке.
— В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» пары, которые столкнулись с бесплодием, могут бесплатно по полису ОМС пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, — рассказали в правительстве Самарской области.
В результате с использованием высокотехнологичных репродуктивных технологий ежегодно рождается не менее 500 детей. Также консультативная помощь парам с бесплодием и лечение за счет средств обязательного медицинского страхования проводится в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия».
Там за 10 месяцев этого года в Самарской области направление на процедуру ЭКО получили более 2000 пар. Частота наступления беременности после процедуры в Самарской области составляет 44,9%.
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