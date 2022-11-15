БК «Самара» стал победителем первого Суперкубка Единой континентальной лиги 3х3

В Самарской области уделяется большое внимание спорту и подготовке спортсменов высокого уровня. Фото: БК «Самара»

Баскетбольный клуб «Самара» стала победителем первого Суперкубка Единой континентальной лиги 3х3. Соревнование прошло в калужском Дворце спорта «Центральный».

В Суперкубке участвовали 12 лучших команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Сербии. Игрок БК «Самара» Семен Дебда был признан MVP турнира. Напомним, в конце августа в Москве самарская баскетбольная команда также стала бронзовым призером Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

В Самарской области уделяется большое внимание спорту и подготовке спортсменов высокого уровня, каждый год обновляется спортивная инфраструктура. Второй год в регионе проводится лига губернатора Самарской области по баскетболу 3х3. Доля жителей региона, регулярно занимающихся спортом, выросла с 34% в 2017 году до 51,5% в 2022 году.

Всего за пять лет в области реконструировали и построили более 135 спортивных объектов. В том числе Дворец спорта на Молодогвардейской. Благодаря работе Дмитрия Азарова по привлечению средств из федерального бюджета арену построили на год раньше. Сейчас в ней проводят матчи баскетболисты «Самары», которые успешно дебютируют в Единой лиге ВТБ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.