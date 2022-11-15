«Портал в ад» открылся у дома по ул. Чернореченской в Самаре

Местные жители наблюдают "черную дыру" уже несколько дней Фото: Скриншот с видео

В Ленинском районе Самары открылся «портал в ад». Огромная яма появилась напротив подъезда дома на улице Чернореченской. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

– На улице Чернореченской, 18 уже второй месяц как отремонтировали трубы. А закопать все никак не могут, – пожаловались местные жители.

По словам горожан, вокруг ямы были выставлены ограждение и знаки. Однако свою лепту внес сильный ветер, который не покидает Самару с минувших выходных. Он повалил на землю все то, что коммунальщики выставили для обозначения «черной дыры».

Самарцы шутят, что эта яма – портал в ад или в центр Земли. Еще одна версия – новая станция метро.

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