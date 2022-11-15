В Самаре почти на сутки задержали рейс до Нового Уренгоя из-за неисправности самолета

Самолет не смог вовремя вылететь в Новый Уренгой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 ноября 2022 года, в аэропорту Курумоч произошла непредвиденная ситуация. Там по техническим причинам не смог вылететь самолет рейсом Самара – Новый Уренгой.

Насколько известно, борт уже выруливал на предварительный старт, когда экипаж доложил о возвращении на стоянку. Такая информация появилась в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

– Вылет в Новый Уренгой планировался утром 14 ноября 2022 года. Однако из-за технической неисправности судна, он был отложен почти на сутки, – прокомментировали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По факту случившегося организована проверка. Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выяснят все обстоятельства случившегося. Кроме того, они проверят, своевременно ли пассажиров обеспечили питанием/напитками и как их разместили в гостинице. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

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