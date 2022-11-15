Губдума приняла в первом чтении бюджет Самарской области на 2023 год

Бюджет на 2023 год сохранит свою социальную направленность / Фото: Светлана Осьмачкина

Во вторник, 15 ноября 2022 года, депутаты Самарской губернской думы в первом чтении приняли бюджет региона на 2023 год и на плановых период 2024-2025 годов. В заседании принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее проект главного финансового документа рассмотрели на расширенном заседании правительства Самарской области. В ходе общественного обсуждения были определены ключевые моменты, важные для жизни региона.

– Убежден, что мы сформируем оптимальный бюджет. Благодаря нашей с вами консолидации, консолидации общества вокруг президента Владимира Путина мы выдержали мощнейший санкционный удар и справились на первом этапе со всеми самыми сложными вызовами. Уверен, что мы и в дальнейшем преодолеем все сложности, – сказал Дмитрий Азаров.

Планируется, что доходы областного бюджета на 2023 год составят 191 млрд 916 млн рублей, а расходы – 217 млрд 009 млн рублей. Большая часть средств – 132 млрд рублей – будет направлена на образование, здравоохранение, физическую культуру, спорт, культуру. Также предусмотрено финансирование на поддержку социально незащищенных слоев населения, семей с детьми и др.

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