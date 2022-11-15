В Самаре из горящего дома на ул. Воеводина эвакуировали 17 человек

Пожарные тушили горящие вещи в одной из квартир Фото: Скриншот с видео

Днем во вторник, 15 ноября 2022 года, в Кировском районе Самары произошел пожар. Загорелась квартира в доме № 24 по улице Воеводина в поселке Зубчаниновка. Очевидцы поделились видео с места происшествия в соцсетях.

- На улице Воеводина пожар. Загорелась квартира на втором этаже. Из окна валит густой дым, - рассказали местные жители.

Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. По данным оперативного ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 13:37. В квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали 17 человек.

На место ЧП выезжали 29 человек и 9 единиц техники. Пожарные потушили возгорание в 14:01. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

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