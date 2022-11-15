Выставка товаров Наманганской области Узбекистана открылась в Самаре 15 ноября 2022 года

На выставке представлены товары от более 70 производителей Наманганской области / Фото: Дмитрий Бурлаков

Во вторник, 15 ноября 2022 года, в Самаре открылась выставка товаров из Узбекистана. Старт ее работе дали губернатор Дмитрий Азаров и хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков.

Выставку организовали на площадке самарского «Агропарка». Там представлены около 400 видов продукции от более 70 производителей. Приобрести товары из Узбекистана можно будет до 19 ноября 2022 года.

Открытие выставки посетил губернатор Дмитрий Азаров / Фото: Дмитрий Бурлаков

- Очень рад, что визит делегации Наманганской области имеет очень много направлений для сотрудничества. Проведены переговоры на уровне органов государственной власти, намечены направления сотрудничества между нашими муниципалитетами, проведено более 50 встреч в формате B2B между предпринимателями. Еще одним аспектом этого значимого события является открытие выставки, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Отметим, накануне компании Самарской и Наманганской областей провели ряд переговоров. По их итогам были достигнуты соглашения на сумму более 75 млн долларов. Обсуждается открытие в 63 регионе торгово-распределительного центра Наманганской области и торговых домов на территории обоих субъектов. В 2023 году делегация из Узбекистана намерена принять участие в Поволжской агропромышленной выставке.

Делегация из Наманганской области пробудет в Самарской области до 16 ноября 2022 года. Она посетит технопарк «Жигулевская долина» и встретится с руководством центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».

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