Юный спортсмен стал лучшим в стране по прыжкам через скакалку. Фото: МБОУ "Ушаковская СОШ" Курского района

В Курской области школьник 3281 раз прыгнул через скакалку. Достижение юного спортсмена занесли в Книгу Рекордов России. Об этом сообщает информационное агентство kurskcity.ru со ссылкой на администрацию местной школы.

Как стало известно, школьник Илья Конорев - ученик 4 класса Ушаковской школы в Курском районе. Мальчик установил рекорд страны, прыгнув 3281 раз через скакалку без остановки за один-единственный подход.

Достижение занесли в Книгу Рекордов России.