В правительстве Самарской области обсудили ход строительства соцобъектов

Оперативное совещание провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 ноября 2022 года, в правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. На нем обсудили строительство соцобъектов и бесплатные турпоездки для школьников.

По данным министра строительства Николая Плаксина, в 2022 году в регионе планируется ввести 16 объектов. Шесть из них уже сданы: школа на 5-й просеке в Самаре, три детсада в Тольятти и областной столице, ФОК Певческое поле, коллектор дождевой канализации в Орловом овраге (I этап).

Заканчивается строительство дороги на улице Алексея Росовского в Волгаре. Ее должны ввести в начале декабря 2022 года. В конце ноября сдадут дорогу в селе Лопатино Волжского района (7 очередь, 3 этап). Лыжероллерная трасса «Чайка» готова почти на 75%. Ввод запланирован на середину декабря.

– Осталось буквально полтора месяца, чтобы подобрать все «хвосты». У нас их немного. По многим важным направлениям, в первую очередь это ввод соцобъектов, ситуация неплохая, – отметил Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили и бесплатные туристические поездки для школьников 5-9 классов. Поехать в туры по региону могут ребята, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве. До конца 2022 года бесплатными поездками планируют охватить 7 611 учащихся школ.

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