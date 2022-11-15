Самарская компания примет участие в выставке PulpFor в Cанкт-Петербурге

Выставка будет проходить в Северной столице до 17 ноября 2022 года

В Санкт-Петербурге пройдет выставка PulpFor. В ней примут участие более 90 компаний из регионов России и дружественных стран. Предприятия представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности.

Участником выставки станет компания «АкваКонтроль Самара». Она занимается разработкой технологий очистки сточных вод и поставкой оборудования для очистных сооружений. Предприятие – официальный представитель производителей оборудования для очистки производственных сточных вод. Она проводит пусконаладочные работы, поставляет запчасти и занимается сервисным обслуживанием.

Помимо самарской компании, в выставке примут участие представители из Москвы, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Нижегородской, Брянской областей, Татарстана, Карелии и Марий Эл, а также из Белоруссии, Китая и Германии.

Форум PulpFor 2022 продлится до 17 ноября 2022 года. Приглашенные спикеры обсудят на нем дорожную карту ЦБП 2023, вопросы импортозамещения, экспортного потенциала отрасли и многое другое.

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