В Самарской области продолжают реконструкцию на дороге Кинель-Богатое-Борское

Ремонт полотна планируют приостановить до весны. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области специалисты продолжают работы на автомобильном участке Кинель-Богатое-Борское. После реконструкции дорога перейдет в статус первой категории.

В регионе реализовывают национальный проект «Безопасные качественные дороги». Раньше участок относился к третьей категории автомобильных дорог с двумя полосами движения. Рабочие планируют расширить проезжую часть, появятся сразу четыре полосы движения. Реконструкцию начали в прошлом году. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить процесс работы. Начальную цену контракта оценили более чем в 1 млрд рублей.

Работы ведут в круглосуточном режиме. На данный момент уже выполнили устройство водопропускных труб, расширили проезжую часть на 65%, а бортовой камень укрепили на 50%. Пока дорожники стараются открыть движение по двум отремонтированным полосам. Ремонт полотна планируют приостановить до весны. Работы продолжат только по переустройству коммуникаций.

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