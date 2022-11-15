В Самаре рассказали, как сэкономить в продуктовых магазинах

Горожане смогут приобрести товары по выгодным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали местным жителям, как сэкономить в продуктовых магазинах. Горожанам предоставили данные мониторинга цен.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на Безымянском рынке в Промышленном районе. Картофель за 18,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Молоко за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Морковь за 14,89 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки помогают отслеживать динамику стоимости продуктов.

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