В регионе продолжат поддержку семей военнослужащих и их семей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области сегодня, 15 ноября 2022 года, приняли бюджет региона на следующий год. Без внимания не остались военные и семьи мобилизованных.

Региональному парламенту удалось сохранить социальную направленность. Более 60% средств направят на образование, здравоохранение и социальные выплаты. Помимо этого, одним из приоритетов стала поддержка военнослужащих и их семей.

- С первых дней специальной военной операции Правительство Самарской области сразу включилось в работу: нам оказывается огромная поддержка и помощь - социальная, психологическая, да и просто человеческая. Нас слышат, нам помогают, и мы за это очень благодарны. Сейчас как никогда помощь важна, особенно семьям, детям мобилизованных, и мы получаем эту помощь, - отметила председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор Общественного фонда поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина.

В рамках создания социального паспорта семьям предоставляют компенсацию платы за детские сады и бесплатное питание в школах. Данные меры приняли по инициативе губернатора Дмитрий Азарова.

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