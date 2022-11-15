В Самарской области улетевшие остановки общественного транспорта возвращают на места

Остановки возвращают на привычные места. Фото: ЦУР Самарская область

В Самарской области специалисты продолжают реагировать на жалобы в социальных сетях. Сильный ветер «унес» несколько остановок в регионе.

По информации ЦУР, работники зафиксировали десяток сообщений о поврежденных остановках в разных районах. Помимо этого, жители указали на обвалившиеся ветки и деревья. В Новокуйбышевске из-за шквалистого ветра на улице Егорова остановка завалилась на бок.

- Прилегла отдохнуть, - подчеркивают пользователи социальных сетей.

Металлическая конструкция не смогла выдержать порывы ветра. Специалисты отреагировали быстро и вернули остановку на место. Помимо этого, работники отремонтировали крышу на остановке, расположенной на улице Высоковольтной в Тольятти. Там лист металла мог оторваться в любой момент.

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