В Самарской области «Единая Россия» обеспечивает защиту прав мобилизованных и их семей

В регионе оказывают поддержку военнослужащим и их семьям

В Самарской области обеспечивают защиту прав мобилизованных и их семей. Партия «Единая Россия» принимает меры для поддержки военных в 80 регионах.

С начала СВО партия инициировала несколько законов, которые помогают военнослужащим. Еще в марте «Единая Россия» призвала наделить участников СВО статусом ветеранов боевых действий, помимо этого, партия предложила установить перечень льгот и единовременных выплат, а также изменить трудовое законодательство, чтобы сохранить рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Активная поддержка военнослужащих и их семей реализуется в Самарской области, данная деятельность находится на личном контроле Секретаря Самарского регионального отделения партии, главы региона Дмитрий Азарова.

В регионе уже приступили к поддержке военных. Самарская область стала первым и единственным регионом, где приняли решение предоставить не только отсрочку по арендной плате мобилизованным предпринимателям, но и снизить ее размер до 1 рубля в год. Многим полагаются льготы и выплаты, которые также касаются и их семей.

- В частности, дети школьного возраста будут получать бесплатное горячее питание в своих учебных заведениях, а дошкольники бесплатно смогут посещать детский сад, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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