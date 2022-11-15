В Самаре молодая девушка выиграла вокальный конкурс и встретилась с Полиной Гагариной

Победительница встретилась с Полиной Гагариной

Молодая девушка из Самары выиграла вокальный конкурс и встретилась с Полиной Гагариной. В мероприятии приняли участие ребята в возрасте от 15 до 18 лет. Курс популярной певицы прошел на сайте проекта «Поколение М»

Самарчанка Екатерина Альмендеева победила с хитом Элтона Джона и Дуа Липы. Наградой стала встреча с Полиной Гагариной и ее личный мастер-класс. Победительница пообщалась с известной исполнительницей и продемонстрировала свои таланты.

Екатерина занимается вокалом с раннего возраста, а сейчас учится в Самарском музыкальном училище. Девушка сама пишет текст и музыку к песням, а также создает аранжировки и записывает каверы.

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