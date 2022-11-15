В Самарской области полицейские встретились с обучающимися и рассказали о вреде наркотиков

Сотрудники полиции провели встречу с обучающимися. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские и представители ДНД встретились с обучающимися образовательных организаций. Ребятам рассказали о вреде наркотиков и об ответственности за преступления.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции и обучающиеся обсудили, куда стоит обращаться и что делать, если стало известно местоположение хранения наркотических средств. Подростки приняли активное участие в беседе и задали интересующие вопросы.

Помимо этого, помощник командира полка ППСП по городу, подполковник полиции Валерий Павлов рассказал о важности выбора профессии и о службе в правоохранительных органах. Ребятам также посоветовали придерживаться здорового образа жизни.

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