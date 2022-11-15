Губернатор Самарской области обсудил с земляками вопрос расселения из-за строительства метро

Глава региона провел личный прием граждан

Дмитрий Азаров во вторник, 15 ноября, обсудил с горожанами вопрос расселения из-за строительства новой станции метро «Театральная».

Во время приема горожане и губернатор обговорили вопросы дополнительной поддержки жителей, чьи дома попали под расселение. Жители отметили, что есть ряд факторов, которые не позволяют им попасть под нормы регионального законодательства. Глава региона лично работает с обращениями и ищет решения. Ситуации двух самарчанок не попадают под принятый закон. В первом случае в собственности есть жилье в сельском районе, но там невозможно жить, а во втором случае собственник имеет только долю в квартире.

Данные вопросы рассмотрят в правительстве региона. Работа с каждым заявлением будет продолжена. Помимо этого, во время встречи подняли вопрос об оказании содействия землякам, готовых восстанавливать мирную жизнь на Донбассе. Глава региона поручил изучить документы заявителей и помочь в трудоустройстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.