В Самаре каждая пятая компания отказалась от новогодних корпоративов

Отмечать с коллегами в ресторане выбирают значительно меньше, чем раньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob каждая пятая компания в Самаре отказалась от новогодних корпоративов из-за сложной экономической ситуации.

— 25% работодателей организуют корпоратив на Новый год в офисе, 14% планируют провести вечеринку в ресторане, а 7% соберутся с коллегами за городом, — сообщает SuperJob.

Есть компании, в которых вообще не принято отмечать праздник с коллегами, таких оказалось 9%. В каждой третьей компании решение о новогоднем корпоративе еще не приняли.

Отмечать с коллегами в ресторане выбирают значительно меньше, чем раньше. В 2013 и 2016 годах каждая вторая компания праздновала Новый год в ресторане. В опросе, проведенном с 10 октября по 15 ноября, участвовали представители компаний из Самары.