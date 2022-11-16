«САМ.ФЕСТ» в 2023 году проведут в Самарской области

В настоящее время идет работа по подаче заявки на конкурс грантов в Президентский фонд культурных инициатив. Фото: предоставлено NCA

Фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ-2023» пройдет в новом формате в Самаре. Об этом рассказала журналисту «КП-Самара» генеральный директор группы компаний NCA - организаторов мероприятия - Ева Самсонова.

— Гала-концерт пройдет 12 июня, на площади Куйбышева в День России. В этом году структура фестиваля немного изменится. 10 и 11 июня пройдет конкурсный отбор участников на одной из площадок Самарской области, — сказала Ева Самсонова.

Она также объяснила, что сначала отобранные авторы-исполнители из разных регионов выступят перед жюри, а потом тройка лидеров выйдет на сцену на гала-концерте вместе с известными артистами.

В настоящее время идет работа по подаче заявки на конкурс грантов в Президентский фонд культурных инициатив. Результаты будут известны в марте.

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