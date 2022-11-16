В 2022 году в Самарской области собирались ввести в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в Самарской области сохраняются высокие темпы ввода жилья. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона.

— За 10 месяцев этого года уже введено в эксплуатацию 1573,1 тыс. кв. м. Плановое задание выполнено на 84%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года также отмечается прирост, — сообщает канал.

Напомним, в 2020 году план по вводу жилья в Самарской области выполнить не удалось, даже с учетом корректировок. Первоначально построить хотели 2,2 млн кв. м, пришлось снижать до 1,428 млн кв. м – и все равно не получилось.

А в 2021 году регион перевыполнил план: хотели ввести в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья, а фактически были сданы 1,794 млн кв. м. В 2022 году в Самарской области собирались ввести в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья.

В ноябре этого года стало известно, что план могут перевыполнить. По итогам 9 месяцев уже ввели в эксплуатацию 1,445 млн кв. м жилья. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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