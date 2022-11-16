Черноморский циклон принесет в Самарскую область метель, снегопады и сильный ветер

На этой неделе в Самарской области должен образоваться снежный покров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды в Самарской области на вторую половину этой недели. В регионе по-прежнему будет морозно. При этом ожидаются снег разной интенсивности и сильный ветер.

- В понедельник через Самарскую область прошел холодный атмосферный фронт. За ним началось вторжение арктического воздуха, что привело к понижению температуры и образованию местами сильной гололедицы. Во второй половине недели погоду будет формировать черноморский циклон, - сообщили в Приволжском УГМС.

В ближайшие дни в регионе будет идти снег и мокрый снег. Возможно усиление ветра. Местами метель. Все это приведет к образованию снежного покрова.

В среду, 16 ноября 2022 года, синоптики прогнозируют в Самарской области небольшой снег и гололедицу. Температура воздуха составит -1...-6 градусов. В ночь на четверг, 17 ноября, столбик термометра опустится до -8 градусов. Ожидается умеренный снег. Днем в регионе возможен мокрый снег. Местами порывы ветра составят 15-20 м/с, а температура воздуха будет держаться в пределах 0...-5 градусов.

В ночь на пятницу, 18 ноября 2022 года, губернию накроют сильный снег и метель. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Днем осадки будут не такими интенсивными. При этом немного «потеплеет» - до +2...-3 градусов.

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