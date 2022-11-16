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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 6:16

В Самаре 76-летняя женщина передала в подъезде мошеннику 127 тысяч рублей

Пенсионерка хотела помочь дочери, якобы попавшей в аварию
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 76-летняя местная жительница поверила мошеннику и передала ему в подъезде 127 тысяч рублей.

— Пенсионерке позвонил незнакомец, который представился правоохранителем, и сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы освободить женщину от уголовной ответственности, он порекомендовал пожилой самарчанке передать взятку нужному человеку. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания неизвестного мужчины.

Так, в подъезде своего дома она встретилась с пришедшим мужчиной и передала ему денежные средства в размере 127 тысяч рублей. После этого женщина позвонила дочери, поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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