В Самарской области мужчина разбил витрину торгового центра и проник в молочный отдел

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани поздно ночью мужчина разбил витрину и проник в торговый центр. Однако ничего украсть он не смог, так как был задержан росгвардейцами.

— Сотрудники находились на маршруте патрулирования в Сызрани, получив от дежурного информацию, что в одном из торговых центров города сработал сигнал «тревога», они выехали на место происшествия, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Охранник торгового центра рассказал, что заметил неизвестного человека, который пытался проникнуть в торговый модуль «Молоко». Росгвардейцы обследовали павильон, обнаружили поврежденную витрину и мужчину, который находился внутри магазина.

Как выяснилось, 40-летний мужчина разбил окно и проник в торговый павильон, чтобы похитить наличные из кассы и товары примерно на 4 тысячи рублей. Его передали полицейским. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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