В Самаре жители, дома которых снесут из-за метро, встретились с губернатором Азаровым

Из-за строительства метро под расселение попали десятки домов Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самаре жители, дома которых снесут из-за строительства станции метро «Театральная», встретились с губернатором Дмитрием Азаровым. Встреча произошла в региональной приемной Президента РФ 15 ноября 2022.

О своих проблемах главе региона рассказали две самарчанки – Надежда Светлая и Екатерина Шмелева. Они сообщили, что их дома попали под расселение и изъятие из-за строительства метро «Театральная».

Женщины пояснили, что рассчитанная оценщиками сумма компенсации очень мала, и они рассчитывали на получение дополнительной региональной соцвыплаты для приобретения нового жилья. Такой закон был принят в регионе осенью 2022 года, он предусматривает дополнительные выплаты тем, у кого площадь изымаемого жилья меньше 33 квадратных метров, которые оценили менее чем в 70 тысяч рублей за квадратный метр. Сумма компенсации должна составлять около 2,3 млн рублей. Однако претендовать на нее могут лишь те, у кого в собственности больше нет другого жилья. Именно этот пункт стал проблемой для Надежды и Екатерины. У одной из них есть собственность в селе, однако жить там круглый год невозможно. У другой имеется в собственности доля в квартире у родственника, и поэтому формально также не подпадает под действие закона.

Глава региона пообещал, что правительство Самарской области рассмотрит каждый подобный случай, чтобы выяснить, сколько еще расселяемых из-за метро самарцев столкнулись с аналогичными проблемами.

- В ближайшее время мы вынесем свои предложения по совершенствованию регионального законодательства в этом направлении, - сообщил Дмитрий Азаров.

По данным регионального минстроя, на 9 ноября были полностью изъяты 41 жилое помещение, еще 11 – изъяты частично.