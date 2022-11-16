Музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ» проведут в Самаре в 2023 году

В 2023 году для самарцев готовят несколько интересных фестивалей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько денег планируют потратить на организацию фестивалей в Самарской области в 2023 году. Размеры субсидий, которые намерены предоставить некоммерческим организациям, указаны в проекте бюджета регионального министерства культуры на ближайшую трехлетку.

На самый молодой фестиваль — «САМ.ФЕСТ», который впервые прошел в Самаре в 2022 году, — планируют направить 44,6 млн рублей. «КП-Самара» узнала, когда и на какой площадке он пройдет в 2023-м. Музыкальное мероприятие, которое должно собрать много молодых исполнителей, «переедет» со стадиона «Солидарность Арена» на площадь имени В.В. Куйбышева.

На Samara Ground — фестиваль уличного искусства, который впервые провели в 2020 году, — намерены выделить 15 млн рублей. А на организацию самого известного и популярного среди самарцев и жителей других городов фестиваля набережных «ВолгаФест» — 50 млн рублей.

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