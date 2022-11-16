В Самаре автодорогу по улице Алексея Росовского планируют открыть уже в декабре

Работникам осталось только выполнить переустройство линии электропередач. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре 2022 года планируют ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу по улице Алексея Росовского в жилом районе «Волгарь». Об этом рассказал министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

— Строительство дороги уже заканчивается, ее готовность составляет 99%. Работникам осталось только выполнить переустройство линии электропередач, — сказал министр.

Всего в 2022 году в Самарской области запланировано к вводу 16 объектов. Полностью построена автодорога в селе Лопатино, ее откроют до конца ноября. Почти на 75% построена лыжероллерная трасса «Чайка», которую должны ввести в середине декабря.

В настоящее время уже введены в эксплуатацию шесть объектов. В их числе школа на пятой Просеке в Самаре, один детский сад в Тольятти и два в Самаре, ФОК Певческое поле в Тольятти и коллектор дождевой канализации «Орлов овраг (I этап)».

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