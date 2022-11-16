Фото: пресс-служба Самарской губернской думы

Самарская губернская дума приняла в первом чтении закон об областном бюджете на 2023-2025 годы. В заседании областного парламента под председательством Геннадия Котельникова принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

В бюджете на 2023 год предусмотрены доходы в размере 191 млрд 916 млн рублей и расходы в размере 217 млрд 9 млн рублей. На дорожный фонд в эти годы предполагается направить 20,8 млрд рублей в 2023 году, столько же в 2024 и 20,9 млрд рублей в 2025-м.

Проект областного бюджета сформирован пока без учета целевых поступлений из федерального бюджета, в связи с тем, что проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на момент формирования законопроекта не принят.

Несмотря на вызовы последних лет, проект регионального бюджета носит социально ориентированную направленность. На социальную политику, образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру направлено 132 млрд рублей – это более 60% от общего объема расходов.

Как подчеркнул Глава региона, общественное обсуждение проекта бюджета Самарской области позволяет сделать главный финансовый документ еще более качественным, отвечающим стремлениям граждан и задачам развития региона в современных условиях.

Обсуждение было по-настоящему открытое, в нем принимали участие депутаты Губернской Думы. Думаю, что мы сегодня можем принять решение в первом чтении и двигаться вперед к окончательному принятию бюджета. Безусловно, в ходе формирования в дальнейшем мы дополнительно вернемся к наказам избирателей, которые высказаны депутатскому корпусу, обсудим эти вопросы более подробно, – отметил Дмитрий Азаров. – Убежден, что мы сформируем оптимальный бюджет в нынешних условиях, достаточно непростых, плохо прогнозируемых. Но совершенно очевидно, что благодаря нашей с вами консолидации, консолидации общества вокруг лидера нашей страны Президента Владимира Владимировича Путина, мы выдержали мощнейший, небывалый санкционный удар и справились на первом этапе со всеми самыми сложными вызовами, - отметил Дмитрий Азаров.

Геннадий Котельников добавил, что принятый в первом чтении бюджет сохраняет социально-ориентированную тенденцию.

Сегодня мы приняли в первом чтении бюджет Самарской области на следующую трехлетку. Хочу отметить, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, в бюджете удалось сохранить социальную направленность. 2/3 бюджета (более 60%) идет на социальные расходы – образование, здравоохранение, социальные выплаты.

Очень радует, что эта тенденция сохраняется из года в год. За последние 4 года только по отрасли здравоохранения построены 110 новых учреждений – это и ФАПы, и крупные госпитали и больницы. Отремонтировано около 200 медицинских учреждений. Важно, что последовательно уделяется большое внимание развитию первичной медицинской помощи.

По всем социальным сферам – образование, здравоохранение, культура – в 2023 году не только не снижается финансирование, но и увеличивается.

И в то же время бюджет Самарской области – это бюджет развития. Мы заложили и сохраняем общую тенденцию развития. Перед нами стоят очень серьезные задачи, и мы справится во благо жителей Самарской области, - уверен председатель губдумы.