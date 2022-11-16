Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова спросили про переезд в Москву

Дмитрий Азаров возглавляет Самарскую область уже пять лет Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался насчет возможного переезда в Москву. Информация прозвучала во вторник, 15 ноября 2022 года, на пленарном заседании губдумы.

Тему возможного переезда Дмитрия Азарова в столицу затронули во время обсуждения проекта бюджета на 2023-2025 годы. Вопрос озвучила депутат фракции КПРФ Наталья Боброва. Она отметила, что в последнее время Самарская область показывает хорошие успехи в развитии. Она входит в число регионов-лидеров. На фоне этого стали появляться слухи, что губернатора могут забрать в Москву.

— Дмитрий Игоревич, развейте эти слухи! Не опасны ли для нас эти успехи? — сказала Наталья Боброва.

Глава региона ответил на вопрос с юмором: «Если фракция КПРФ проголосует за бюджет — точно останусь».

Напомним, Дмитрий Азаров уже имеет опыт работы в Москве. В 2014 году он покинул пост мэра Самары и стал сенатором Совета Федерации ФС РФ от Самарской области. В сентябре 2017-го его назначили врио губернатора региона. От этой приставки он избавился спустя год. Дмитрий Азаров победил на выборах и официально вступил в должность в сентябре 2018-го.

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