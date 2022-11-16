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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 8:01

В Промышленном районе Самары 10-летний ребенок пострадал в ДТП с тремя автомобилями

Аварию спровоцировал 34-летний водитель иномарки
Ирина СИНЕГУБОВА
Мальчика с места происшествия госпитализировали в больницу.

Мальчика с места происшествия госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 15 ноября, в 20:30 в Промышленном районе Самары 34-летний водитель автомобиля Subaru Forester спровоцировал ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик.

— Мужчина ехал по улице Стара Загора в сторону Воронежской, напротив дома № 165А, он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «Lada Priora», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем находился 21-летний водитель, «Приора» которого в последующем наехала на бордюрный камень. В это время машину Subaru Forester отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулся с Renault Duster.

В автомобиле находились 43-летний водитель и маленький пассажир. В результате аварии пострадал 10-летний мальчик, его с места происшествия госпитализировали в больницу.

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