Экс-муж девушки, сбросившей годовалую дочь с 11 этажа, рассказал, что хотел забрать ребенка

Девочка, которую мать выбросила из окна, не выжила Фото: Роман КОМОВ

Стали известны новые подробности о 26-летней девушке, которая выбросила из окна квартиры на 11 этаже свою годовалую дочь. Шокирующая история произошла 8 ноября 2022 года в Москве. Журналисты нашли бывшего мужа девушки — 26-летнего уроженца Таджикистана. Субхон рассказал, почему они разошлись и что хотел забрать ребенка.

По данным правоохранителей, в момент инцидента девушка находилась в подавленном состоянии. Якобы виной этому стал бракоразводный процесс. Однако бывший супруг заявил, что причина была в другом.

— Не было любви. Она сама подала на развод. В Москве ее видели с другим мужчиной, — рассказал Субхон в интервью «Курским известиям».

По словам мужчины, девушка родилась в Курске, а затем перебралась вместе с родителями в Москву. С будущим мужем она познакомилась в интернете. Поначалу все было хорошо. Однако потом Субхон стал замечать за ней различные странности.

Молодые жили отдельно от родителей — снимали квартиру. Мужчина рассказывает, что после развода девушка пыталась поехать к родителям, а те якобы ее не пустили. Субхон предлагал приехать с ребенком к нему, но та отказалась. В дальнейшем он просил отдать дочь ему, но девушка не согласилась. Теперь он жалеет, что не смог забрать малышку и спасти ее от гибели.

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