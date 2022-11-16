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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:10

Экс-муж девушки, сбросившей годовалую дочь с 11 этажа, рассказал, что хотел забрать ребенка

Мужчина жалеет, что не смог спасти малышку от гибели
Анастасия ФИЛАТОВА
Девочка, которую мать выбросила из окна, не выжила

Девочка, которую мать выбросила из окна, не выжила

Фото: Роман КОМОВ

Стали известны новые подробности о 26-летней девушке, которая выбросила из окна квартиры на 11 этаже свою годовалую дочь. Шокирующая история произошла 8 ноября 2022 года в Москве. Журналисты нашли бывшего мужа девушки — 26-летнего уроженца Таджикистана. Субхон рассказал, почему они разошлись и что хотел забрать ребенка.

По данным правоохранителей, в момент инцидента девушка находилась в подавленном состоянии. Якобы виной этому стал бракоразводный процесс. Однако бывший супруг заявил, что причина была в другом.

— Не было любви. Она сама подала на развод. В Москве ее видели с другим мужчиной, — рассказал Субхон в интервью «Курским известиям».

По словам мужчины, девушка родилась в Курске, а затем перебралась вместе с родителями в Москву. С будущим мужем она познакомилась в интернете. Поначалу все было хорошо. Однако потом Субхон стал замечать за ней различные странности.

Молодые жили отдельно от родителей — снимали квартиру. Мужчина рассказывает, что после развода девушка пыталась поехать к родителям, а те якобы ее не пустили. Субхон предлагал приехать с ребенком к нему, но та отказалась. В дальнейшем он просил отдать дочь ему, но девушка не согласилась. Теперь он жалеет, что не смог забрать малышку и спасти ее от гибели.

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