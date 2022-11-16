В Самарской области за оскорбления женщина ударила собутыльника ножом в живот

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а женщина заключена под стражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти в ходе конфликта 43-летняя женщина ударила ножом в живот 34-летнего мужчину, который ее оскорблял.

— Из больницы поступило сообщение о госпитализации местного жителя, который рассказал, что выпивал с малознакомой женщиной, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время ссоры женщина достала нож, ударила его и скрылась. На месте происшествия эксперты обнаружили нож со следами крови. В тот же день полицейские недалеко от места происшествия задержали женщину в запачканной одежде, которая была схожа по приметам с разыскиваемой.

Как выяснилось, местная жительница ранее была судима за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления. Она не стала отрицать свою вину. Согласно заключению эксперта, здоровью мужчины причинен тяжкий вред. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а женщина заключена под стражу.

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