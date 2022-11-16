В Самарской области за сутки выявили 209 заболевших коронавирусом 16 ноября 2022 года

Специалисты провели 10 040 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 16 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 209 новых случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 198 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 37 человек, умерло два пациента.

Специалисты провели 10 040 лабораторных исследований на КВИ. Еще 161 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 48 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего числа новых случаев COVID-19 обнаружено 61 в г. Самаре, 58 – в г. Тольятти, 11 – в г. Сызрань, 10 – в г. Чапаевск, 9 – в Большеглушицком районе, 8 – в Волжском районе, 7 – в Борском районе, 6 – в г. Отрадный, по 5 – в Сергиевском и Хворостянском районах.

Еще 4 заболевших выявили в Камышлинском районе, по 3 – в г. Жигулевск, г. Новокуйбышевск, Красноармейском, Нефтегорском, Сызранском и Шигонском районах, 2 – в г. Октябрьск, г. Похвистнево, Приволжском и Ставропольском районах.

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