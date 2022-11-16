В Самарской области водитель автомобиля Toyota Land Cruiser насмерть сбил 80-летнюю женщину

Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 15 ноября, в 18:55 в Комсомольском районе Тольятти 59-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser насмерть сбил 80-летнюю женщину.

— Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Все обстоятельства трагедии выясняются, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На данный момент известно, что иномарка ехала по улице Матросова в направлении улицы Баныкина. По ходу движения напротив здания № 134 водитель и наехал на пожилую женщину-пешехода.

Пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Однако по предварительной информации, как предполагают сотрудники полиции, она шла на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время данные уточняются.

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