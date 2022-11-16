Игорь Комаров принял участие в заседании оргкомитета «Победа»

Одной из тем заседания стало присвоение новых званий российским городам Фото: kremlin.ru

Во вторник, 15 ноября 2022 года, президент России Владимир Путин провел заседание организационного комитета «Победа». Оно прошло в режиме видеосвязи. В мероприятии принял участие полпред главы государства в ПФО Игорь Комаров.

В ходе встречи был поднят вопрос о присвоении ряду городов новых званий. Статус «Город трудовой доблести» могут обрести 10 населенных пунктов, в том числе Луганск и Горловка, а также город из ПФО — Орск.

Ранее звание «Город трудовой доблести» получили 14 городов ПФО. Среди них: Самара, Сызрань, Дзержинск, Ижевск, Казань, Киров, Лысьва, Нижний Новгород, Пермь, Пенза, Саратов, Ульяновск, Уфа и Чебоксары. Статус «Город воинской славы» имеют 47 городов России, в том числе Мелитополь и Мариуполь.

Напомним, президент России присвоил Самаре статус города трудовой доблести 2 июля 2020 года. Добиться получения столь высокого звания удалось благодаря активному участию губернатора Дмитрия Азарова. По его поручению в регионе организовали сбор подписей. Инициативу поддержали свыше 714 тысяч человек.

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