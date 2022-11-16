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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:51

Самарские библиотеки стали призерами всероссийского конкурса «Золотая полка»

Конкурс проходил на лучший фонд модельной библиотеки
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарские модельные библиотеки были обновлены в рамках национального проекта «Культура».

Самарские модельные библиотеки были обновлены в рамках национального проекта «Культура».

Фото: администрация Самары

Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской стала призером всероссийского конкурса «Золотая полка-2022». Она получила 3-е место в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки».

— Конкурс проводился с 15 июня по 9 ноября. Для участия библиотеки записали видеоролики, раскрывающие уникальность фонда, — рассказали в администрации Самары.

Также конкурсанты представляли эссе на тему: «Наш модельный фонд – шаг в будущее» и «Как эффективно использовать электронные ресурсы библиотеки». А «Библиотека Народов Поволжья» заняла 3-е место в номинации «Лучший модельный фонд детской специализированной библиотеки».

Данные модельные библиотеки были обновлены в рамках национального проекта «Культура». Сейчас они являются современными информационными, образовательными и досуговыми учреждениями.

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