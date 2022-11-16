ВТБ: портфель ипотеки в России может вырасти на 16% в этом году

Основной вклад в его динамику внесут государственные и региональные программы для новостроек, снижение ключевой ставки весной и летом, а также увеличение активности заёмщиков в конце года.

«Несмотря на вызовы, с которыми рынок ипотеки столкнулся в этом году, он остается драйвером всей банковской розницы в России. В этом году портфель жилищных кредитов впервые превысит рынок неипотечного кредитования, достигнув 15 трлн рублей. Портфель ипотеки в нашей стране демонстрирует положительную динамику – мы ожидаем, что его уровень вырастет на 16% за год. Конечно, объем продаж не перекроет рекорд прошлого года – при благоприятных условиях к выдачам в районе 5 трлн рублей можно будет вернуться только в следующем году. Но учитывая задачу улучшать условия проживания не менее 5 млн семей ежегодно, у ипотеки остается значительный потенциал для дальнейшего роста», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, ипотечный портфель ВТБ покажет сопоставимую динамику роста и превысит 3 трлн рублей. Увеличение клиентской активности банк фиксирует со второй половины октября, когда объем продаж вырос почти на треть в сравнении с началом месяца. В ноябре тенденция продолжилась: выдачи за первые две недели месяца на 9% превысили результат за аналогичный период октября. Основная активность заемщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья - в настоящее время доля готовых объектов в продажах ВТБ составляет около 65%. До конца года спрос населения на жилищное кредитование будет поддерживаться проведением ранее отложенных сделок и снижением цен, в первую очередь - на вторичное жилье.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей. Подать заявку на ипотеку клиенты могут на сайте или в приложении ВТБ для смартфонов с операционной системой Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.