Стало известно, что покупали жители Самары на Яндекс Маркете во время распродажи

Самыми популярными категориями товаров стали электроника и бытовая техника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, на что больше всего потратили деньги жители Самары при покупках на Яндекс Маркете во время распродажи с 9 по 13 ноября.

В Самаре наибольший рост оборота продаж на маркетплейсе был 11 ноября. В этот день жители города потратили на покупки на сервисе в 3,8 раз больше, чем в обычные ноябрьские дни.

Самыми популярными категориями товаров стали электроника и бытовая техника, товары для дома и товары повседневного спроса. По объёму продаж в Самаре лидировали умная колонка Яндекс Станция Мини, робот-пылесос и телевизор Xiaomi, iPhone 14 Pro Max, модуль с Яндекс ТВ, AirPods Pro 2 и ноутбук DIGMA EVE.

В этом году для самарцев популярнее, чем в прошлом, стали сумки и чемоданы, мебель для спальни, постельное белье, столы и стулья, парфюмерия.

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