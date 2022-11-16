Артисты выйдут на сцену ОДО уже на следующей неделе.

В Самаре в ноябре 2022 года состоится концерт группы НЕОБАРДЫ. Выступление пройдет в рамках зимнего фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина. На сцену с музыкально-поэтическим шоу выйдут Василий Уриевский, Павел Пиковский, Ромарио, Павел Фахртдинов.

– #НЕОБАРДЫ – это не только супергруппа из четырех удивительно разных и одинаково удивительных сонграйтеров новой волны, но и мини-фестиваль авторской песни с элементами стендапа, поэтического высказывания и стадионного зрительского хора, – рассказывают о себе сами исполнители.

Посмотреть выступление и исполнить вместе с артистами свои любимые композиции жители Самары и области смогут уже на следующей неделе. Мероприятие состоится в четверг, 24 ноября в ОДО. Начало – в 19:00.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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