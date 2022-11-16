Жители Самарской области смогут бесплатно проконсультироваться с юристами о помощи детям

Задаваемые вопросы могут касаться определения места жительства детей при расторжении брака и порядка общения с ребенком. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 18 ноября, в рамках ежегодной акции жители Самарской области могут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам правовой помощи детям.

— Всем желающим нужно будет прийти в самарское региональное отделение Ассоциации юристов России, расположенное на улице Мичурина, 48, — рассказали в реготделении.

Требуется предварительная запись по одному из номеров: 88462253250, 89371702151. Участники встречи смогут задать практикующим юристам интересующие вопросы по поводу алиментов на содержание несовершеннолетних детей, установления факта родственных отношений.

Специалисты расскажут и о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задаваемые вопросы могут также касаться определения места жительства детей при расторжении брака и определения порядка общения с ребенком.

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