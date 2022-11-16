Тольяттиазот выпустил в Волгу более 12 тысяч мальков сазана в ноябре 2022 года

В акции приняли участие тольяттинские студенты и представители Росрыболовства / Фото: ПАО "ТОАЗ"

На этой неделе Тольяттиазот провел очередную экологическую акцию по восстановлению биоресурсов Волги, в которой приняли участие представители ТУ Росрыболовства. В рамках мероприятия в Саратовское водохранилище выпустили более 12 тысяч мальков сазана.

Акция прошла в селе Винновка Ставропольского района. За процессом выпуска молоди рыбы, которую вырастили в специальном хозяйстве при Свято-Богородничном Казанском мужском монастыре, впервые наблюдали студенты Тольяттинского государственного университета. В прошлом году участниками подобного мероприятия стали школьники Автограда.

- Забота об экологии родного региона для Тольяттиазота является приоритетом. Компания продолжает увеличивать популяцию ценной рыбы в естественной среде. Восстанавливая биоразнообразие Волги, мы по традиции выпустили в реку более 12 тысяч мальков сазана, - отметил гендиректор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Напомним, предприятие занимается пополнением фауны Волги с 2008 года. За это время оно выпустило в реку свыше 300 тысяч мальков сазана и стерляди.

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