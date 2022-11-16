Самарская область отправила новую партию гуманитарного груза бойцам СВО

Груз отправили представители регионального Народного фронта. Фото: onf.ru

Самарская область направила новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО. Восьмая по счету отправка состоялась в рамках проекта «Все для Победы!». Его для российских военных собрали бизнес-сообщества, активисты Народного фронта и нотариальная палата Самарской области.

– Самарская область по праву является космическим центром России. Именно у нас в регионе куется ракетно-космический щит нашей Родины. Наш восьмой конвой, предназначенный самарским военнослужащим, участвующим в СВО, стартует с этого знакового для каждого самарца места. Победа будет за нами! – поделился сопредседатель Народного фронта в Самарской области Павел Покровский.

В состав груза вошли комплекты термобелья, теплые стельки, продукты, медикаменты, носки, средства гигиены.

В пресс-службе Народного фронта отмечают, что оказать помощь военнослужащим может каждый. Принести вещи можно в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Самара, Волжский проспект, 19.

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