«Это бюджет развития»: депутаты Самарской губернской думы прокомментировали главный финансовый документ области

Депутаты Самарской губернской думы поддержали проект бюджета Самарской области на 2023-2025 годы, приняв его в первом чтении. Народные избранники акцентировали внимание на его социально-ориентированной направленности. Представители парламентских партий отметили, что в непростых условиях удалось сохранить исполнение всех обязательств перед людьми.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин:

- Правительство и губернатор Самарской области представили проект бюджета, который четко исполняют публичные обязательства региона. Мы понимаем, что при таком алгоритме решения вопросов можно с некоторыми объектами справляться быстрее, и, одновременно, работать с федеральным бюджетом.

Второй год мы продолжаем реализацию «Народной программы», с которой шли на выборы. В ее формировании принимали участие более 205 тысяч жителей Самарской области, и на сегодняшний день уже около 27 процентов наказов исполнено. Безусловно, фракция «Единая Россия» поддержала в первом чтении бюджет и подготовила свои предложения. Их необходимо сейчас выверить с возможностями муниципалитетов, профильных министерств и министерством экономического развития. Мы будем предлагать свои варианты поправок только тогда, когда будем понимать, что за каждой поправкой будет реальное финансирование. Никаких популистских обещаний и обязательств мы брать не будем.

Наказы избирателей, национальные проекты, народная программа – это три кита, на которых основано наше решение.

Руководитель фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» в Самарской губернской думе Михаил Маряхин:

- Для нас важна была дискуссия и понимание того, что это бюджет развития. Несмотря на разные сценарии – базовый, консервативный – все-таки мы считаем, что это бюджет развития, он учитывает исполнение всех обязательств по социальному блоку, по образованию, которые были в предыдущем году. Для нас важно было понимание, какой будет уровень общего долга – он увеличился на 49 млрд. Но мы получили квалифицированный ответ о том, что часть долга будет погашена, часть будет отправлена на погашение дефицита бюджета. Мы видим профессиональное отношение к главному финансовому документу, видим, что наш регион будет продолжать развиваться.

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов:

- Бюджет сложный, но, несмотря на это, по сравнению с аналогичным периодом 2022 годом получилось увеличение по многим позициям. Например, по социальной сфере на 10 млрд, с 46 млрд до 56 млрд. Это значит, что бюджет по-прежнему социально ориентирован. Но где взять денег? Понятно, что денег не хватает, поэтому абсолютно правильное и взвешенное решение – использовать возможности государственного долга. Последние 5 лет мы последовательно уменьшали государственный долг Самарской области, и это позволяет сейчас использовать этот ресурс. Это абсолютно правильное и взвешенное решение министерства финансов. Мы это решение поддержали, надеемся, что жители Самарской области почувствуют нашу заботу.

Руководитель фракции «Новые люди» в Самарской губернской думе Роман Маркаров:

- Мы увидели, что правительство региона, министерство управления финансами проделали огромную работу по финансовому обеспечению всех социальных обязательств. Уже за это нужно и можно поддержать бюджет. Кроме того, у меня нет сомнений, что будут обеспечены финансированием все программы дальнейшего развития нашего региона».