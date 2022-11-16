Более 9 млрд рублей заложили на создание кампуса у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре

Первый этап проекта предполагает строительство кампуса на 5 тысяч мест / Фото: s3.centeragency.org

На создание международного межвузовского кампуса в Самаре направят 9,26 млрд рублей. Такая сумма предусмотрена в бюджете региона на 2023-2025 годы. Информация представлена в реестре расходных обязательств Минстроя.

Кампус планируют разместить возле стадиона «Солидарность Арена». Ранее в Самарской области провели конкурс на лучшую концепцию развития этой площадки. Выиграл проект АО «КПМГ». Он предусматривает строительство не только кампуса, но еще медицинского кластера, центра водных видов спорта, театра и жилья комфорт-класса.

Первый этап реализации проекта включает создание кампуса IT-направления на пять тысяч мест. Он будет предназначен для студентов шести вузов. На втором этапе планируется расширить инфраструктуру кампуса. Количество мест будет увеличено до 8 тысяч.

Проект создания межвузовского кампуса получил одобрение президента России Владимира Путина. Масштабный объект могут построить в рамках ГЧП. Как пишет Волга Ньюс, потенциальный концессионер — ООО «ПроКампус № 1». Компания входит в группу ВЭБ.РФ. Отметим, в 2021 году проект оценивали в 7,38 млрд рублей, теперь он может «подорожать» до 9,26 млрд рублей.

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