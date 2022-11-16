Самарские врачи рассказали, что может стать причиной развития сахарного диабета

Врачи рекомендуют ходить не менее 150 минут в неделю и следить за питанием.

Во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда - Самара», самарские врачи рассказали о факторах риска и лечении сахарного диабета.

По словам главного эндокринолога региона Светланы Манцаговой, в Самарской области зарегистрировано более 120 тысяч пациентов с сахарным диабетом, преимущественно второго типа. Это заболевание развивается из-за неэффективного использования организмом инсулина и характерно для людей зрелого возраста.

Диабет поражает глаза, почки, сердце, сосуды и нервные окончания. Он проявляется повышенной жаждой, сухостью во рту, немотивированной общей слабостью, частым мочеиспусканием, плохим заживлением ран. Предотвратить развитие диабета второго типа можно профилактическими мероприятиями.

Самарский врач Александр Муравец отметил, что это заболевание тесным образом связано с образом жизни человека, а именно гиподинамией, нерациональным питанием. Нужно исключить быстрые углеводы, сладкие газированные напитки, промышленные кондитерские изделия. Больше употреблять воды, овощей, белка.

Также рекомендуется ходить не менее 150 минут в неделю. В идеале – пять раз в неделю заниматься физическими упражнениям по 30 минут. Благодаря этому снижается уровень сахара в крови, холестерина, вес и риск развития онкологических заболеваний. Важным является и прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

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