Выпуск комплектующих для двигателей ТУ-160 и ПАК ДА удвоят в Самаре

Новые производственные участки запустили на предприятии "ОДК-Кузнецов" / Фото: Ростех

На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» запустили три новых производственных комплекса. Их ввод в эксплуатацию позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для двигателей НК-32 серии 02, которые используются на стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-160, и «Изделия РФ» для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Инвестиции в строительство трех комплексов, чья общая площадь достигает почти 11 тысяч кв. м, составили 4 млрд рублей. Все производственные участки оснастили высокоточным оборудованием. Оно позволит отслеживать качество продукции на всех этапах производства. Изготовление деталей на новых участках планируют освоить до конца 2022 года.

Комплекс инструментального производства будет выпускать оснастку и инструменты для сборки деталей двигателей и авиационных силовых установок НК-32 серии 02, НК-12МП, НК-25. В корпусе сварки, в котором в числе прочего установили роботизированное оборудование, будут вести пайку и сварку, а также наносить защитные покрытия. Третий участок — вторая очередь корпуса компрессоров. Там будут заниматься механической обработкой деталей компрессоров, плазменным и детонационным напылением и др.

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