Самарская область продолжает налаживать партнерство с Узбекистаном

Узбекские партнеры ознакомились с условиями для инвесторов и мерами поддержки. Фото: министерство экономического развития Самарской области

15 ноября в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялась официальная встреча с делегацией Узбекистана. Узбекские партнеры ознакомились с условиями для инвесторов, мерами поддержки для запуска и «выращивания» высокотехнологичных производств. Также гостям презентовали инвестиционный потенциал и возможности, созданные для резидентов особой экономической зоны «Тольятти».

– Условия, созданные в Самарской области для инвесторов, частного бизнеса, развития инновационных стартапов – одни из лучших в стране. Льготы и преференции, которые действуют на наших ведущих инвестплощадках, позволяют существенно экономить на строительстве новых объектов, значительно быстрее запускать новые проекты в работу, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В рамках визита также начала работу выставка промышленной и плодоовощной продукции производителей из Наманганской области.

– На выставке товаров из Наманганской области было представлено более 400 видов продукции от 70 предприятий. Также мы подписали ряд контрактов на сумму около 75 млн долларов. Создание технопарка – это прекрасная модель поддержки стартапов. У нас тоже есть инновационные проекты, и мы бы хотели научиться у коллег из Тольятти «выращивать» высокие технологии, как это делают в стенах «Жигулевской долины», – поделился хоким Наманганской области Шавкатджон Абдуразаков.

Отметим, что в рамках визита губернатор Дмитрий Азаров и Шавкатджон Абдуразаков также подписали соглашение о сотрудничестве.

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