Появились необычные фотографии известного всем места в Самаре. В это невозможно поверить

Вот так выглядело это место еще в 60-е годы. Фото: https://vk.com/starayasamara

Фотографии одного из самых известных мест в Самаре появились в социальных сетях и удивили читателей, которые не смогли сразу догадаться, о каком же месте идет речь. А ведь каждый из нас летом не раз приходит туда на прогулку и для того, чтобы полюбоваться Волгой. Стоит отметить, что изображенное на фотографиях место очень сильно изменилось, представить, что совсем недавно, меньше ста лет назад оно выглядело именно так, сложно.

Конечно же, речь идет о Самарской площади. Сейчас здесь огромные пространства, большое здание правительства и красивый склон. А в 60-е годы всего этого здесь не было, были лишь маленькие дома и спуск - заснеженный, с накатанной дорожкой для санок.

Только в 65-70 годы здесь, на Ярмарочном спуске, стали строить мемориальный комплекс, вокруг которого выросла и целая площадь. Тихая улочка исчезла под бетонными коробами, а землю для того, чтобы завалить спуск, привозили с Безымянки.

https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/2474792/wr-960.jpg

Интересно, что по первоначальному проекту Ярмарочный спуск должен был сохраниться, но в виде торжественного проспекта с анфиладой лестниц. Но затем планы немного поменялись.