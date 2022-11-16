Тольяттинский «Акрон» пробился в плей-офф Кубка России

Теперь тольяттинцы сыграют с одной из команд РПЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

«Акрон» в 1/8 финала Пути регионов Кубка России обыграл владикавказскую «Аланию» 1:0. Матч прошел в среду, 16 ноября, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Единственный гол на 55 минуте забил Дмитрий Сасин.

Благодаря этой победе тольяттинцы прошли в плей-офф Кубка России, где теперь встретятся с одной из команд Премьер-лиги, которая займет третье место в своей группе.

Соперник «Акрона» по первой стадии плей-офф турнира определится позже, после того, как клубы РПЛ сыграют оставшиеся матчи на групповом этапе.

«Крылья Советов» в рамках турнира встретятся со «Спартаком» 23 ноября с «Факелом» 27 ноября. Оба матча пройдут на стадионе «Солидарность Самара Арена».